Elazığ'da tır park halindeki 5 otomobile çarptı
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Elazığ'da tır park halindeki 5 otomobile çarptı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, tırın çarptığı park halindeki 5 otomobilde maddi hasar oluştu.

Elazığ'da tır park halindeki 5 otomobile çarptı
22.08.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:26

Elazığ'ın Keban ilçesinde, tırın çarptığı park halindeki 5 otomobilde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Esat Işık (24) idaresindeki 06 AL 4845 plakalı otomobil yüklü tır, D-260 kara yolunun Fırat Köprüsü mevkisinde, virajı alamayarak park halindeki 5 otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle otomobillerde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

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