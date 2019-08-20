Elazığ'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

20.08.2019 20:38

Kaynak: DHA

ELAZIĞ'da TIR ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 AV 083 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 72 DT 788 plakalı TIR ile Sivrice ilçesi yol ayrımında çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.