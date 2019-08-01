Elazığ'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da, çakıl taşı yüklü tırın yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yasin Biliz'in kullandığı 23 BP 341 plakalı tır, Elazığ-Bingöl kara yolu Akçakiraz beldesi mevkisinde Elazığ'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Servet Askaç yönetimindeki 12 AAC 364 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, araçtaki 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda araçların geçişi polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA