Elazığ'da tır devrildi: 1 yaralı
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Elazığ'da tır devrildi: 1 yaralı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü takla attı 1 yaralı.Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Gözebaşı Köyü yakınlarında meydana geldi.

13.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:10
Elazığ'da tır devrildi: 1 yaralı

'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü takla attı 1 yaralı.


Kaza, Elazığ-Diyarbakır yolu Gözebaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. D. idaresindeki 06 JOY 69 plakalı yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçarak ters döndü. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.


Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Ekipler kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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