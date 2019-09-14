14.09.2019 17:20

ELAZIĞ'da, bir araya gelen vatandaşlar, düzenledikleri 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşüyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere ise destek verdi.

Elazığ'da 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen, aralarında AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet okuyarak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde önceki gün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi. Kalabalık, HDP önünde oturma eylemi yapan çocukları dağa kaçırılan ailelere de destek verdi. 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' 'Hacire anneler yalnız değil' sloganlarının atıldığı yürüyüş Ahmet Aytar Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Diyarbakır'daki ailelerin yaptığı eylemin önemli olduğuna vurgu yaptı. Bahşi, Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suça aklı, vicdanı kurumuş kişi ve guruplar işleyebilir. Terörizmi ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, milletimiz. Eli kanlı terör örgütü, asker, polis, öğretmen, çocuk, bebek, genç, yaşlı, kadın demeden kan akıtmaya devam etmektedir. Anaların gözyaşı bir türlü kurumamış. İnsanlarımız yıllarca unutamayacağı acılar yaşamıştır. Bu bağlamda Diyarbakır'daki annelerimizin başlattığı eylem çok değerlidir. Diyarbakır'daki annelere Elazığ'dan selam olsun dedi.

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Haber- Kamera Erkan BAYELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU 327 MBElazığ'da 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

ELAZIĞ'da, bir araya gelen vatandaşlar, düzenledikleri 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşüyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği, 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı kınadı, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere ise destek verdi.

Elazığ'da 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü düzenlendi. 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen, aralarında AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla teröre lanet okuyarak, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde önceki gün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi. Kalabalık, HDP önünde oturma eylemi yapan çocukları dağa kaçırılan ailelere de destek verdi. 'Kahrolsun PKK' 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' 'Hacire anneler yalnız değil' sloganlarının atıldığı yürüyüş Ahmet Aytar Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Diyarbakır'daki ailelerin yaptığı eylemin önemli olduğuna vurgu yaptı. Bahşi, Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suça aklı, vicdanı kurumuş kişi ve guruplar işleyebilir. Terörizmi ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik, milletimiz. Eli kanlı terör örgütü, asker, polis, öğretmen, çocuk, bebek, genç, yaşlı, kadın demeden kan akıtmaya devam etmektedir. Anaların gözyaşı bir türlü kurumamış. İnsanlarımız yıllarca unutamayacağı acılar yaşamıştır. Bu bağlamda Diyarbakır'daki annelerimizin başlattığı eylem çok değerlidir. Diyarbakır'daki annelere Elazığ'dan selam olsun dedi.

Kaynak: DHA