Elazığ'da terör sempatizanlarından, televizyonun sitesine siber saldırı Elazığ'da uydudan yayın yapan Kanal 23 televizyonunun haber sitesi, bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından siber saldırı düzenlendi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimleri servis edildi.

Elazığ'da uydudan yayın yapan Kanal 23 televizyonunun haber sitesi, bölücü terör örgütü sempatizanları tarafından siber saldırı düzenlendi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resimleri servis edildi. Televizyonun teknik ekibinin kısa sürede müdahalesi ile site tekrar ele geçirilip, paylaşımlar temizlendi.

Kanal 23 Televizyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "Kanal 23 olarak son günlerdeki yayın politikamızdan rahatsız olan bölücü terör örgütü mensupları hedef olarak televizyonumuzu seçti. Televizyonumuzun güncel haber sitesi kanal23.com 16: 30 sularında bölücü örgüt sempatizanları tarafından hacklenerek, bölücübaşı, bebek katili Abdullah Öcalan'ın resimlerini site üzerinden servis ettiler.Bu gelişme üzerine televizyonumuzun teknik ekibi anında gerekli müdahaleyi yaparak haber sitesini tekrar eski haline getirdi"denildi.

Öteyandan konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA