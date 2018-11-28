Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

ELAZIĞ'da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKKKCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKKKCK'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.