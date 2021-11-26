Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı - Haberler
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Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 15 kişi yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüte eleman kazandırmaya çalışan şüpheliler tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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