Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı - Haberler
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Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı

Fırat Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fırat Üniversitesinde terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi açığa alındı.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen Araştırma Görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. - ELAZIĞ

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