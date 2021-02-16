Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
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Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

16.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:16
Elazığ'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dün düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan aralarında HDP'lilerin de bulunduğu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP'lilerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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