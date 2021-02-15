Elazığ'da terör örgütü PKK operasyonu: 3 gözaltı
15.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:57
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP'lilerin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk