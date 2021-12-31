Elazığ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Üniversite Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu A.M.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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