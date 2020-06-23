Elazığ'da terör operasyonu, HDP'li başkanla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı Elazığ'da terör operasyonu, HDP'li başkanla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı Elazığ'da polis ve jandarmanın ortak çalıştığı terör soruşturması kapsamında Sarıcan Belde Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat ile sözde eşbaşkan Canan Tağtekin ile birlikte 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Elazığ'da terör operasyonu, HDP'li başkanla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da polis ve jandarmanın ortak çalıştığı terör soruşturması kapsamında Sarıcan Belde Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat ile sözde eşbaşkan Canan Tağtekin ile birlikte 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler terör örgütü PKK/KCK ile ilgili çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin ortak yaptığı 8 aylık çalışmada Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat ile sözde eş başkanı Canan Tağtekin ile birlikte bir kişi daha bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan bugün gözaltına alındı.

Sarıcan Belediyesi önünde jandarma ekipleri tedbir alırken, terör ekipler de hem şüphelilerin adreslerinde hemde belediye de arama yaptı. Arama da ele geçirilen çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA