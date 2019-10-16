Elazığ'da terör operasyonları

16.10.2019 12:16

Elazığ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda kent merkezinde bazı adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri ileri sürülen 11 zanlı da yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA