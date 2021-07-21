Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
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Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı

Elazığ'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar serin yerlere akın ederken, bazı vatandaşlar ise soluğu şadırvanlar da aldı.

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Elazığ'da vatandaşlar serin yerlere akın ederken, bazı vatandaşlar ise soluğu şadırvanlar da aldı. Aşırı sıcaklık nedeni ile kent merkezinde cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Elazığ'da Kurban Bayramının 2'nci gününde termometreler 47 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcakların etkili olduğu kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, bazı vatandaşlar ise şadırvanlara akın ederek serinledi. Dışarı çıkmaya mecbur olan bazı vatandaşların ise büfelerden aldıkları soğuk suları yüz ve kafalarına dökerek serinlemeye çalıştığı görüldü.

"Dereceler 47'yi gösterdi, hissedilen daha fazla"

Küresel ısınmanın etkilerini gördüklerini ifade eden vatandaşlardan Muhammed Furkan, "Elazığ son 2 gündür aşırı sıcak. Dün saat 17.00'da dışarı çıktım yine sıcaktı. Elazığ bize artık cehennem sıcaklarını gösteriyor. Bugün evden çıktığımda telefonum 45 dereceyi gösteriyordu. Hissedilen 49 derece civarı. Derece 47 ama hissedilen daha fazla" dedi.

Elazığ'ın son dönemlerde sıcak günler yaşadığını dile getiren Onur Canpolat, "Elazığ'da sıcaklar artık bunaltıyor. Bol bol su içmekte fayda var. Şehir merkezlerine ağaç dikmemiz lazım. İnsanlarımız köylerine ve su kenarlarına gitti. Sivrice ve Keban gibi yerler gitti insanlar. Ben böyle bir sıcaklık görmedim gerçekten çok sıcak" diye konuştu.

Öte yandan Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü ise yaptığı uyarıda, "Bölgemiz genelinde 18-21 Temmuz arasında etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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