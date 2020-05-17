Elazığ'da termometreler 38 dereceyi gösterdi
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Elazığ'da termometreler 38 dereceyi gösterdi

- Elazığ'da termometreler 38 dereceyi gösterdi Meteorolojinin uyardığı sıcak hava bölge genelinde Elazığ'da da etkili olurken, termometreler 38 dereceyi göstermesi dikkat çekti.

Elazığ'da termometreler 38 dereceyi gösterdi
17.05.2020 20:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:05

- Elazığ'da termometreler 38 dereceyi gösterdi

ELAZIĞ - Meteorolojinin uyardığı sıcak hava bölge genelinde Elazığ'da da etkili olurken, termometreler 38 dereceyi göstermesi dikkat çekti.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı 6 ile 10 derecelik sıcaklık artışı Elazığ'da etkisini gösteriyor. Hissedilir derecede artan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar etkilenirken, termometrelerin 38 dereceyi göstermesi dikkat çekti. Salgın tedbirleri, Ramazan ayı ve havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşların çok fazla dışarı çıkmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki süs havuzları ise güvercinlere kaldı.Güvercinler süs havuzu sayesinde serinledi. Vatandaşlar ise son günlerde sıcaklıkların aniden arttığını belirterek, mevsim normallerinin üstüne çıktığını hissettiklerini söyledi.

Elazığ'da hava sıcaklığının aniden arttığına dikkat çeken vatandaşlardan Ömer Öz, "Sıcaklıklar cidden bu hafta mevsim normallerinin üstüne çıktı. Biz de çarşıya alışveriş için çıkmıştık, bayağı sıcak. Havaların özellikle bugün arttı, maskeler de çok terletiyor. Ramazan ayındayız, umarım bu sıcaklık böyle devam etmez" dedi.

Vatandaşlardan Barış Barut ise "Ramazan ayındayız ve sıcaklıklar gerçekten bugün çok yüksek. Zaten havalar bu sene dengesiz gitti ve bir anda havalar ısındı. Termometreler bugün 40 dereceye yaklaştı,insanlar niyetli ve bugün gerçekten zor geçiyor"ifadelerini kullandı.

Elazığ'da termometreler 38 dereceyi gösterdi

Kaynak: İHA

Manşet

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