Elazığ'da telefonla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı

22.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:16

Elazığ'da yaşlı bir kadını telefonla arayıp para istediği iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'da yaşlı bir kadın, bir kişinin kendisini telefonla aradığını, polis olarak tanıtarak, yürütülen terör operasyonuna adının karıştığını söyleyip para istediğini İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, paranın teslim edilmesi için belirtilen adrese düzenledikleri operasyonda H.B'yi yaşlı kadından 20 bin lirayı teslim aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu tür telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA