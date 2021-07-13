Elazığ'da telafi eğitim programına katılan öğrenciler etkinliklerle de eğlenceli zaman geçiriyor
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Elazığ'da telafi eğitim programına katılan öğrenciler etkinliklerle de eğlenceli zaman geçiriyor

Elazığ'da telafi eğitim programına katılan öğrenciler etkinliklerle de eğlenceli zaman geçiriyor
Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Telafide Ben de Varım Eğitim Programı" kapsamında etkinlik yapıldı.

Elazığ'da Şehit Piyade Binbaşı Zafer Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Telafide Ben de Varım Eğitim Programı" kapsamında etkinlik yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler geleneksel oyunlar, sokak tenisi, badminton oynadı, eğlenceli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, gazetecilere yaptığı açıklamada "Telafide Ben de Varım Eğitim Programı" kapsamında Elazığ'daki tüm okullarda etkinlik yapılacağını söyledi.

Tüm öğrencilerin bu programları değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Gürtürk, "Salgın döneminde öğrencilerin, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanda yapamadıkları çalışmaları şimdi okullarımızda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediyelerimiz işbirliğinde gerçekleştiriyoruz." dedi.

Etkinliklerin dolu dolu geçtiğini dile getiren Gürtürk, "Okullarımızın spor alanlarında, okul bahçelerinde bu etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız salgın döneminde okul özlemi çekti. Bu özlemlerini bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. Tüm velilerimizden ricamız öğrencilerimizi bu programa yönlendirmeleri. Tüm okullarımızda bu etkinliklerimiz 31 Ağustos'a kadar devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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