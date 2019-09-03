Elazığ'da Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu

03.09.2019 16:02

Elazığ'da düzenlenen 2. Uluslararası Limnoloji ve Tatlısu Balıkçılığı Sempozyumu başladı.



Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Kongre Merkezi'nde Elazığ ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü müdürlüklerinin ortak organizesinde yapılan sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra arasında Azerbeycan, Cezayir, Irak, İran, Mozambik, Nijerya, Romanya ve Ukrayna ile Türkiye'deki çeşitli üniversitelerinden akademisyenler, kamu kurumu ile sektör temsilcileri katıldı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Özkan Özbay, yaşamın temel kaynağı olan su ve su kaynaklarının dünyada hızla bozulduğunu ve su kıtlığının giderek belirgin ve yaygın bir sorun haline geldiğini belirtti.



Sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özbay, şunları kaydetti:



"Doğal kaynaklarımızın korunarak kullanılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından, koruma-kullanma dengesi çok önemlidir ve önemli olduğu kadar da zor bir görevdir. Bu zengin fakat sınırlı su kaynaklarımızın kimyasını, fiziksel ve biyolojik niteliklerini, ekolojisini, çevreyle etkileşimlerini orta koymak, çözüm stratejileri belirlemek adına sempozyumu düzenledik."

Kaynak: AA