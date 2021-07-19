Elazığ'da tatlıcıların bayram yoğunluğu
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Elazığ'da tatlıcıların bayram yoğunluğu

Elazığ'da tatlıcıların bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerinde yoğunluk arttı.

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi tatlı imalathanelerinde yoğunluk arttı.

Kurban Bayramı öncesi Elazığ'da bulunan tatlı imalathanelerinde yoğunluk yaşandı. Şehir içi ve dışından sipariş alan tatlı imalatçıları, bayram nedeniyle gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Bayrama az bir süre kala tatlıcılar, aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai içine girdi. Bayram öncesi siparişleri yetiştirmek için çalıştıklarını aktaran tatlı imalatçısı Veli Çanak, "Bizim toplamda 60'ın üzerinde personelimiz var. Bu personellerle bütün ihtiyaçlarımızı, gelen talepleri rahat bir şekilde karşılıyoruz. Geçen sene bayramda pandemi vardı maalesef, bu bayram azda olsa bir nevi rahatladık, gelen talepleri karşılayabiliyoruz. Tesisimizde bütün tatlıların siparişlerini alıyoruz. Bayram öncesi yoğunluk oluyor. Biz bayrama yaklaşık 15 gün kala sabah 6'da işletmemize giriyoruz. Ekipler halinde hem dondurma hem tatlı olarak gece yarısına kadar ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Yoğun bir talebimiz var. Tercih edilen tatlılar olarak tulumba, halka tatlısı, soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli soğuk baklavalarımız, kakaolu özel dilim normal baklavamız ve fıstık sarmamız var. Yaklaşık 100 çeşit tatlımız var. Fiyatlarımızda değişiklik yok, geçen seneyle ayni fiyatları uyguluyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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