Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
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Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı Elazığ'da 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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