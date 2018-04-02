Elazığ'da Taşeron İşçilerin Kadro Sevinci

Elazığ İl Özel İdaresinde görevli 179 taşeron işçi kadroya alınmalarını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

İl Özel İdaresi Saha Amirliğinde düzenlenen törende kurban kesildi, dua edildi, işçiler halay çekti.

Vali Yardımcısı Mustafa Gül, törende yaptığı konuşmada, taşeron işçilerin kadroya geçişinin hayırlı olmasını diledi.

İl Özel İdarenin bu yıl önemli bir iş programı olduğunu belirten Gül, yeni işçilerin katılımıyla daha başarılı sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu da taşeron işçilerin kadroya alınması dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan olmak üzere hükümete ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "İl Özel İdare şehrin her yerinde hizmet üreten ve proje gerçekleştiren ilimizin en büyük kurumlarından biri. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız bundan sonra daha bir özveri ile çalışacaklardır." diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut da en ücra köşelere hizmet ulaştıran özel idarenin bu hizmetleri nasıl ulaştırıldığına şahitlik ettiğini söyledi.