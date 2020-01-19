Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
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Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

19.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:52
Elazığ'da tartıştığı üvey ağabeyini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

'da tartıştığı üvey ağabeyini pompalı tüfekle öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

ekiplerince yakalanan Sedat S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Elazığ Doğukent Mahallesi 94. Sokak'taki apartmanda dün Paşa S, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı üvey kardeşi Sedat S. tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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