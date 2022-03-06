Elazığ'da tarihi Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin'den gelen 2 şüphelinin tarihi eser kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen Hazreti İsa heykeli ile sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tarihi eserler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.