Elazığ'da taksici, önlemini ücretsiz maske ve eldivenle aldı Elazığ'da taksici, önlemini ücretsiz maske ve eldivenle aldı Elazığ'da bir taksici Korona virüse (Covid-19) karşı her müşterisine ücretsiz olarak maske ve eldiven vererek aracına alıyor.

Elazığ'da taksici, önlemini ücretsiz maske ve eldivenle aldı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir taksici Korona virüse (Covid-19) karşı her müşterisine ücretsiz olarak maske ve eldiven vererek aracına alıyor. Dezenfektanı da aracından eksik etmeye taksici sosyal mesafenin de ötesinde bölme ile müşterisi ile bağını kesiyor.

Ülke genelinde Korona virüse karşı önlemler artarak devam ederken, Elazığ'da bir taksici de hem kendi önlemini hemde müşterilerinin önlemini aldı. Aracında sürekli dezenfektan bulunduran Taksici Nuri Özen, her müşterisine ücretsiz maske ve eldiven vererek, hem diğer müşterilerinin sağlığını hemde kendisinin sağlığını koruyor. Taksisindeki ara bölmeyi de müşteri bindiği zaman otomatik olarak kapatan Özen, böylelikle sosyal mesafenin ötesinde bir engel ile teması engelliyor.

Müşterilerin ve kendilerinin sağlığını düşündükleri için böyle bir hizmet verdiğini ifade eden taksici Nuri Özen,"Korona Virüs önlemleri kapsamında aracımın içinde dezenfektan, maske ve eldiven ve kolonyamız var. Ayrıca aracımız orta kısmında bulunan televizyon bölmesini kapatarak teması önlüyoruz. Bu şekilde müşteri ile sürücü arasında sosyal bir temas olmuyor. Dezenfektan, maske ve eldiveni hizmetimiz ücretsiz bir şekilde müşterilerimize veriliyor. Herşey para değildir. Bu bizim kişisel olarak aldığımız bir önlemdir. Önce müşterimizin ve kendimizin sağlığını düşünüyoruz" dedi.

Müşterilerin korona virüse karşı aldıkları önlemden dolayı memnun olduğunu aktaran Özen," Büyük işletmelerde bile böyle bir uygulama yokken, Elazığdaki taksilerde böyle bir hizmetin yapılması memnun ediyor. Biz bu virüsü yeneceğiz inşallah. Biz bize yeteriz, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Bu virüs gelip geçicidir. Yeter ki bir birimize saygılı olalım" diye konuştu.

Karşılaştıkları uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren müşteriler, uygulamadan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA