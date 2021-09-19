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Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da bir araya gelen 'Süslü Kadınlar', Dünya Otomobilsiz Kentler Gününe vurgu yapmak için pedal çevirdi.

Elazığ'da bir araya gelen 'Süslü Kadınlar', Dünya Otomobilsiz Kentler Gününe vurgu yapmak için pedal çevirdi.

Elazığ'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun 5'incisi gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki Dünya Otomobilsiz Kentler Gününe vurgu yapmak için düzenlenen etkinlik, yeni valilik meydanı önünde başladı. Renkli kıyafetlerini giyip, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, çocuklar ve erkekler Gazi Caddesinde gezerek Kültür Park'a kadar pedal çevirdi. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

2013 yılından itibaren İzmir'de başlayarak birçok ile ve yurtdışına yayılan etkinliğin bu sene 5'incisini Elazığ'da gerçekleştirdiklerini ifade eden Süslü Kadınlar Bisiklet temsilcisi Mehtap Yavuz, "Geçen yıl pandemiden dolayı sadece sosyal medya üzerinden yürütebildik. Bu yıl yeniden bir araya geldik ve çok güzel bir katılım var o yüzden mutluyum. Kadınların bisiklet kullanmasını teşvik etmek istiyoruz o yüzden de renkle ve eğlenceli bir şekilde sokaklardayız. Biz sadece senede bir defa süslenip sokaklarda bisiklet süren bir kitle değiliz. Bunun arka planında yıl boyunca bisiklet kullanmayı bilmeyen kadınlara bisiklet eğitimi veriyoruz. Onları cesaretlendirmek için toplu sürüşlere davet ediyoruz ve onların bisiklet almaları için de destek oluyoruz" dedi.

Amaçlarının kadınların bisiklet sürebileceğini kaydeden Besra Özcan, "Bisiklet sürmenin cinsiyeti olmayacağını ifade ediyoruz. Buradan sesleniyorum bisiklet sürerken kadınlara saygılı olalım" diye konuştu.

Bu yıl Elazığ'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun 5'incisini gerçekleştirdiklerini aktaran Rabia Koşar ise "Her zamanki gibi yine coşkuyla toplandık. Yine bu yıl yolları parfüm kokusuna hep birlikte bulayacağız. Farkımızı göstermek istiyoruz. Kadınlar rahat rahat Türkiye'de ve Elazığ'da bisiklet sürebilsin özellikle de çocuklarla birlikte sürebilsinler diye böyle bir etkinlik düzenledik" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi

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Haber: Elazığ'da 'Süslü Kadınlar' Otomobilsiz Kentler Günü için pedal çevirdi - Haberler
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