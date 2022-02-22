Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü
İhlas Haber Ajansı, Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel
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Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldüELAZIĞ Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
PALU, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü
ELAZIĞ Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık Köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansırken dağ keçilerinin toplu bir şekilde gezdikleri görüldü.
Engebeli arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.