Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldüELAZIĞ Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

PALU, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü

ELAZIĞ Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık köyünde sürü halinde dağ keçileri görülürken o anlar bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Arındık Köyü mevkiinde dağ keçileri görüldü. O anlar ise yöre sakinlerinin cep telefonuna saniye saniye yansırken dağ keçilerinin toplu bir şekilde gezdikleri görüldü.

Engebeli arazide bir süre gezen sürü halindeki dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü

Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü

Elazığ'da sürü halinde dağ keçileri görüldü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ, Palu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title