Elazığ'da şüpheli bavul alarmı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elazığ'da şüpheli bavul alarmı

Elazığ'da şüpheli bavul alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir binanın girişine bırakılan şüpheli bavul, ekipleri alarma geçirdi.

Elazığ'da bir binanın girişine bırakılan şüpheli bavul, ekipleri alarma geçirdi. Polis tarafından kontrol edilen bavulda, kitaplar çıktı.

Olay, merkeze bağlı Mimar Faruk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın girişine bırakılan ve uzun süre alınmadığını fark eden vatandaşlar, şüphelenerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Ardından kontrol edilen bavulda kitaplar çıktı. - ELAZIĞ

Elazığ'da şüpheli bavul alarmı
Elazığ'da şüpheli bavul alarmı
Elazığ'da şüpheli bavul alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Vatandaşlar başta balık zannetti! Denizde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
Akıl hastanesinden belediye aracıyla kaçıp ortalığı birbirine kattı
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
İş insanı, polis koruması alabilmek için aracını kurşunlattığını itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Şensoy Haluk Levent Ferhan Şensoy Didem Arslan Yılmaz
Spor Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Elazığ'da şüpheli bavul alarmı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 14:51:00. #1.14#

title