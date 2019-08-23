Elazığ'da sünnet şöleni
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Elazığ'da sünnet şöleni

Elazığ'da dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni yapılacak.

23.08.2019 14:54
Elazığ'da sünnet şöleni

Elazığ'da dezavantajlı çocuklar için sünnet şöleni yapılacak.

İstanbul Avrasya Elazığlılar Derneği Başkanı Abdullah Şekeroğlu yaptığı açıklamada, Elazığ Belediyesi ile "41 Kere Maşallah" projesi kapsamında Elazığ Kültür Parkta 26 Ağustos Pazartesi günü dezavantajlı 52 çocuğu sünnet edeceklerini söyledi.

Çocuklara özel Osmanlı kıyafetlerini tasarladıklarını belirten Şekeroğlu, şölende çocukların ilk olarak konvoyla mehteran eşliğinde şehir turu, atacağını da kaydetti.

Kaynak: AA
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