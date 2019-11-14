Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'da, yazlık olarak kullanılan villalardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

14.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:50
Elazığ'da suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

'da, yazlık olarak kullanılan villalardan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gölardı köyünde yazlık olarak kullanılan villalardan farklı tarihlerde hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda takibe alınan B.G. ve C.K. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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