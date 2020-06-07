Elazığ'da suç dosyası kabarık hırsız bu kez telefon çaldı Elazığ'da suç dosyası kabarık hırsız bu kez telefon çaldı Elazığ'da bir eve balkondan girip 5 bin TL'lik telefon çalan, 9 ayrı suç kaydı olan şüpheli polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da suç dosyası kabarık hırsız bu kez telefon çaldı ELAZIĞ - Elazığ'da bir eve balkondan girip 5 bin TL'lik telefon çalan, 9 ayrı suç kaydı olan şüpheli polis tarafından yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayı, kent merkezinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli A.M.M.A bir evin balkonundan içeri girerek 1 adet piyasa değeri 5 bin TL olan telefon çaldı.Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli tespit edilip operasyonla yakalandı, çaldığı telefon da ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli A. adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlının daha önceden 4'ü hırsızlık toplamda 9 suç kaydının olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA