Elazığ'da su vanasını çalan hırsız yakalandı Elazığ'da, kentin içme suyu projesine ait su vanasını çalan hırsız yakalandı.

Elazığ'da, kentin içme suyu projesine ait su vanasını çalan hırsız yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yazıkonak Beldesi Organize Sanayi Bölgesi civarında içme suyu projesine ait su vanasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen C.E, düzenlenen operasyonda çalınan vana ile yakaladı.

Gözaltına alınan C.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA