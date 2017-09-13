Elazığ'da Su Tankeri Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Kazım Işık (60) idaresindeki 23 HP 283 plakalı su tankeri, Hacı Mustafa köyünde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Işık olay yerinde yaşamını yitirdi.



Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, jandarma ve AFAD ekiplerince çıkarıldıktan sonra otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesine gönderildi.