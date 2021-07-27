Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü
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Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Haberler | Güncel

Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü Elazığ'da bir yolda su borusunun patlaması nedeni ile çökme meydana geldi.

Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir yolda su borusunun patlaması nedeni ile çökme meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Bosna Hersek Bulvarının bir kısmında su borusunun patlamasından dolayı çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde küçük olan çökme gün içerisinde daha da genişledi. Bunun üzerine yol her iki yönden de trafiğe kapatıldı. Çökmenin meydana geldiği alanda Elazığ Belediyesine ait ekipler çalışmalara başladı.

Yaklaşık 2 gün sürecek çalışmanın tamamlanmasıyla yolun tekrar trafiğe açılacağı bildirildi.

Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü
Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü
Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü
Elazığ'da su borusunun patlaması nedeni ile yol çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç

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