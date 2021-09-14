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Elazığ'da spor masörlüğü kursu açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Elazığ'da spor masörlüğü kursu açılıyor

Elazığ'da spor masörlüğü kursunun açılacağı bildirildi.

Elazığ'da spor masörlüğü kursunun açılacağı bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığınca 2021 faaliyet programında yer alan spor masörü yetiştirme kursları 22-28 Eylül teori, 1-6 Ekim tarihlerinde uygulama olarak planlanan spor masörlüğü kursu başvuruları, e-devlet spor bilgi sistemi üzerinden alınacak. 13-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan başvuruların neticesi 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak. Her il için kursa kabul edilecek kursiyer sayısı 50, kurs ücreti ise 400 lira olarak belirlendi. Ancak verilen kontenjan üzerine çıkan illerde kursiyer belirlemeleri Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından belirleneceği belirtilirken, sayının 50 kişinin üzerine çıkartılmayacağı kaydedildi. Elazığ'ın da aralarında bulunduğu masör yetiştirme eğitim kursları Ankara, İstanbul, Antalya ve Trabzon'da da açılacak. Teorinin uzaktan eğitim şeklinde olacağı kursta, uygulama sınavı ise Bakanlık tarafından belirlenecek olan görevlilerce yapılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, pandemi süresince aktif olmayan kurslar ve belirli ilerde yapılan şampiyonaların, normalleşme ile birlikte Elazığ'da da yapılmaya başlandığını söyledi. Eren, "Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz boks şampiyonası beraberinde diğer Şampiyonalarında şehrimizde gerçekleşmesi adına başlangıçtı, devamı da gelecek inşallah. Aday hakemlik kursları, antrenörlük kursları ve çeşitli kurs programları da ilimizde yapılmaya başladı. Spor masörlüğü kursu ilimiz için bir fırsattır. İlgilenen herkesi başvuru yapmaya davet ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

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