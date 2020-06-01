Elazığ'da Sosyal mesafeli çay vakti
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Elazığ'da Sosyal mesafeli çay vakti

Elazığ'da Sosyal mesafeli çay vakti Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yeni normalleşmenin ilk gününde kentte yoğun olarak bulunan çay ocakları da kapılarını açtı, sosyal mesafeli, siperlikli ve maskeli servisler başladı.

01.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:49

Elazığ'da Sosyal mesafeli çay vakti

ELAZIĞ - Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yeni normalleşmenin ilk gününde kentte yoğun olarak bulunan çay ocakları da kapılarını açtı, sosyal mesafeli, siperlikli ve maskeli servisler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecine Elazığ'da da geçildi. Maske takmanın zorunluğu olduğu kentte,

70 gün sonra kapılarını açan bir çok iş yeri gibi kıraathane, çay ocakları ve kafelerde ilk müşterilerini kabul etti. Öncesinde dezenfekte edilen kıraathane, çay ocağı gibi yerlerde servisleri siperlik ve maske takan personeller yapmaya başladı.Açılan mekanlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşların da yoğun olarak ilgi göstermesi dikkat çekti.

Kentte kahvehane, kıraathane ve çay ocaklarının yaklaşık 70 gündür kapalı olduğunu anımsatan Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Nihat Bozkurt, " Çok şükür bugün herhangi bir esnaf veyahut müşterilerimizde bir hastalık olmadı. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bugün dükkanlar açıldı. Biz de elimizden geldiği kadarıyla esnafımıza yardımcı olmaya çalıştık. Belediye Başkanımız hem ilaç hem de personel desteği verdi. Biz de bugün ilaçlamalarımız yapıyoruz. Bu ilaçlama birkaç gün devam edecektir. İnternet kafe ile nargile salonlarımız açılmadı, onlar da inşallah önümüzdeki günlerde açılacaktır"dedi.

"Şuanda mesafeleri koruyarak çayımızı, kahvemizi içiyoruz"

Uzun bir aradan sonra çay içmeye geldiklerini anımsatan vatandaşlardan Ahmet Demir, " Yaklaşık 2,5 aydır evimizden çıkamıyorduk. Bugün pazartesi günü itibariyle çay ocakları açıldı. Şuanda mesafeleri koruyarak çayımızı, kahvemizi içiyoruz" diye konuştu.

Zor bir dönemden geçildiğini belirten vatandaşlardan Emre Toprak ise "Hem hastalık ile ilgili olsun hem de millet olarak evde durarak güzel bir başarı elde ettik. Şimdi de vatandaşların dışarıda vakit geçirebileceği alanlar açıldı. Bu konuda da mutluyuz. Görüldüğü üzere buraya gelen herkes maskesini takmış. Bizler de tedbirlere uyarak gelip burada oturuyoruz"ifadelerini kullandı.

Elazığ'da Sosyal mesafeli çay vakti

Kaynak: İHA

Manşet

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