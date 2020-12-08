Son dakika haberleri... Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri... Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

08.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:06

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da sosyal medyadan tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.S, Sürsürü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle sosyal medya üzerinden tartıştığı D.S'ye (26) tabancayla ateş etti.

Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan D.S, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçmaya çalışan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S, tutuklandı.

Son dakika haberleri... Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Sosyal medyada tartıştığı kadını silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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