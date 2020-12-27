Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
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Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

27.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 17:32

Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi Elazığ'da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da bugün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 7 saat içerisinde 44 artçı deprem meydana geldi.

Elazığ'da saat 9.37'de yerin 15 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 7 saat içinde en büyüğü 2.7 ve en küçüğü 1.0 olmak üzere toplam 44 artçı deprem meydana geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar görmüştü.

Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi
Elazığ'da son 7 saatte 44 artçı deprem meydana geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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