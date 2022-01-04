ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da sokak ve yaban hayvanları için 90 farklı noktaya yem bırakıldı

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi'nce sokak ve yaban hayvanları için kent genelinde 90 farklı noktaya yem, mama ve ekmek bırakıldı.

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri, kentin 90 farklı noktasına yem, mama, ekmek ve su bıraktı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bin 200 rakımlı Harput Mahallesi'ndeki yüksek kesimlere kuşlar için açık alanlara buğday ve ekmek bırakırken, doğada bulunan yaban hayvanları için de çeşitli yiyecekler bıraktı.

Kış ayı boyunca yaban hayvanlarına yiyecek bırakacaklarını belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü Personeli Yunus Asma, " Şuanda bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'ndeyiz. Yaban hayvanları için buğday, ekmek gibi yiyecekleri buraya bırakıyoruz. Malum kış aylarında kar yağdığı için yaban hayvanları hiçbir şekilde yiyecek bulamıyor. Bizler de belediye başkanımızın talimatlarıyla böyle bir işe çıktık. Bu çalışmalarımız yaz kış demeden devam ediyor. Bu konuda bize destek veren başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız ekmekleri çöpe atmasınlar. Ekmekleri sokak hayvanları için belirlenen yerlere bıraksınlar " dedi.