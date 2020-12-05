Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar yalnız bırakılmadı
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Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar yalnız bırakılmadı

05.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:41

Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

Elazığ'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını besledi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da uygulanan ve dün saat 21.00'de başlayan, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları uygulamalarının yanı sıra sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere giderek, hayvanlarını besledi.

Kentin farklı noktalarında sokak hayvanlarına yiyecek bırakan ekipler, kısıtlamada aç kalan hayvanları doyurarak örnek bir davranış sergiledi.

Kısıtlama sona erene kadar ekiplerin, belirli noktalarda ve gördükleri sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği aktarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar yalnız bırakılmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanlar yalnız bırakılmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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