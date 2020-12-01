Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

01.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:23
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hafta içi uygulanmaya başlayan ilk sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hafta içi uygulanmaya başlayan ilk sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. Sabah saat 05.00'de sona erecek kısıtlama kapsamında Elazığ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilde paket servis yapan işletmeler motosikletli kuryelerle vatandaşların ihtiyacını karşılamaya çalıştı. Paket servise başladıklarını belirten lokanta esnafı Yusuf Sincar, "Bu saatten sonra sadece aranan telefonlarla gönderiyoruz, hijyen kurallarına uyuyoruz. Elimizden geldiğince sağlımıza dikkat ediyoruz. Masa ve sandalyeleri zaten kaldırmıştık. Kurallar gayet yerinde. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Devletimiz elinde geleni yapıyor. Halk olarak bizde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Virüsten sonra pakete döndüklerini aktaran köfte ustası Merali Murat ise, "5 motorcu ile çalışıyoruz. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Saat 9'dan sonra servis yapıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan bilgiler
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Elazığ sessizliğe büründü
Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
Kadıköy ve Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı, sokaklar boşaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Halife Hafter Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Orhun Ene Ersun Yanal Samet Aybaba Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:23:51. #1.14#
title