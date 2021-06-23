Elazığ'da şok uygulamalarda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da şok uygulamalarda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da şok uygulamalarda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da polisin yaptığı bir haftalık çalışmada aranması bulunan ve asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 108 şahıs yakalandı, 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da polisin yaptığı bir haftalık çalışmada aranması bulunan ve asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 108 şahıs yakalandı, 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve yunus ekipleri bir hafta içerisinde asayiş ve şok uygulamalar gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında aranması bulunan ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olduğu belirlenen 108 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ile çalıntı 1 adet motosiklet ele geçirildi.

Öteyandan polisin uygulamalar sırasında kayıp olarak arandığı belirlenen 8 şahsı da bulup yakınlarına teslim ettiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da şok uygulamalarda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı - Haberler
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