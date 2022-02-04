Elazığ'da soğuktan etkilenen köpek ve yavrularına jandarma sahip çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da soğuktan ve açlıktan bitkin halde bulunan köpek ve 6 yavrusuna jandarma yardım eli uzattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çetin kış şartlarının yaşandığı kentte zorda kalan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mahalle mahalle gezerek sokak hayvanlarına mama bırakan ekipler, metruk bir binada yeni doğum yapmış anne köpek ve 6 yavrusunu fark etti.

Ekipler soğuktan ve açlıktan etkilenen hayvanları veteriner gözetiminde Elazığ Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti.