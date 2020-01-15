Elazığ'da "Sizden Biriyiz" projesi

15.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:02

Elazığ'da İl jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan "Sizden Biriyiz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, proje kapsamında Hankendi Şehit Eyüp Kan İlkokulu, Hankendi Ortaokulunda öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip, onlara çeşitli hediyeler veren jandarma personeli, okul servis araçlarını denetledi.

Öte yandan proje kapsamında Sivrice Kadın Açık Ceza infaz Kurumunda görevli personel ve mahkumlara yönelik kadına şiddet ve aile içi şiddeti önleme konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekiplerince bu tür programların devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA