Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Elazığ'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoçan ilçesinde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu H.A, F.A, İ.G, O.E, M.A, Ü.K, M.D. ve H.K'yi alanda kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Aramada, dedektör ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA