Elazığ'da sis zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı

18.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:51

Elazığ'da yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Güney Çevre yolu Tadım kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ZS 8198 plakalı otomobilin sürücüsü yoğun sisten dolayı kırmızı ışıkta bekleyen 06 BPM 156 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 BPM 156 plakalı otomobilde önünde bulunan 23 AAZ 199 plakalı otomobile çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri kent genelinde etkili olan sisten dolayı sürücüleri uyarırken kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA