Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı
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Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı

21.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:31

Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı Elazığ'da sis etkili olurken, kent merkezi bulutlar altında kaldı.

Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da sis etkili olurken, kent merkezi bulutlar altında kaldı.

Elazığ'da kent genelinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle Malatya, Diyarbakır ve Bingöl'e geçişi sağlayan Güney Çevre yolu dahil kent merkezinde görüş mesafesi düştü. Sabahın ilk saatlerinden itibaren oluşan sis ulaşımı etkilemedi.Sis bulutları altında kalan kentte oluşan manzara ise drone ile görüntülendi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sis ve pus nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yaptı.

Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı
Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı
Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı
Elazığ'da sis etkili oldu, kent bulutlar altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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