Elazığ'da sis etkili oldu

ELAZIĞ'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezi ile ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yollarda güçlük çeken sürücüler, yavaş ilerledi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de bölgede etkili olan sise karşı sürücüleri uyararak "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, gün içerisinde yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.