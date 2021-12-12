Elazığ'da sis etkili oldu - Haberler
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Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

ELAZIĞ'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent merkezi ile ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Yollarda güçlük çeken sürücüler, yavaş ilerledi.Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü de bölgede etkili olan sise karşı sürücüleri uyararak "Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, gün içerisinde yer yer sis ve pus hadisesinin etkili olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.


Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu

Elazığ'da sis etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri

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