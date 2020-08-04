Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan genç yaşamını yitirdi Elazığ'da çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Elazığ'da çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'ndeki dondurmacı dükkanına giren silahlı bir kişi, çalışan Emrah D'ye (21) tabancayla ateş etti.

Göğüs ve boğazına isabet eden kurşunlarla yaralanan genç, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emrah D, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA