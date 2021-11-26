Elazığ'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yakup Muhammer Çorbacıoğlu Sokak'ta bir çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayda kurşunların isabet ettiği kedi telef oldu, 2 araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, elinde silah bulunan zanlı ile çevredekilerin kaçması yer alıyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?